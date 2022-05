Fritture, carbonara, pizza e dolci per tornare in forma

Il 6 maggio 2022 a Bologna si terrà l’inaugurazione che darà il via a una stagione piena di benessere e gusto nella città del piacere a tavola per eccellenza. Nel cuore del capoluogo emiliano, presso il ristorante Libra Antiaging Italian Food in via Testoni 10, apre il primo negozio in cui tutto ciò che è buono fa anche bene: alla salute, alla linea, alla longevità.

Proprie nelle giornate di fermento a Bologna, con l’evento attesissimo dei Giardini Margherita (dal 6 all’8 maggio) si apriranno le porte della Boutique Golosi e Longevi a tutti coloro che voglio scoprire un nuovo modo di nutrirsi, con piacere e senza compromessi, per tornare in forma a suon di dolci, biscotti, sughi Antiaging e tante altre prelibatezze.

Libri, prodotti confezionati, crema spalmabile di nocciole e cacao, ma anche tutto l’occorrente per realizzare fritture Antiaging, Inulina Excellence per sostituire i grassi con fibre, formaggio zero grassi, burro prebiotico. Per non parlare dei piatti pronti, dolci e salati, e confezionati in atmosfera protettiva.

Sono solo alcuni esempi di ciò che si può trovare sugli scaffali del nuovo negozio del Metodo Scientifico Cucina Evolution, che insegna a mangiare secondo le regole della più recente ricerca scientifica in ambito di nutrizione, arricchita di tutto il gusto della tradizione culinaria italiana.

Delizie adatte ad ogni necessità: senza glutine, a basso indice glicemico e a ridotto contenuto di grassi, zuccheri e calorie. Perché nessuno debba privarsi del piacere di mangiare ciò che più piace per tornare in linea, vincere la lotta contro i kili di troppo e fare il pieno di molecole della longevità.

Ai Giardini Margherita, nel Padiglione Wellness, ci sarà lo stand delle Golosità Antiaging, dove provare degli assaggi di Goduria (la prima crema spalmabile nocciole e cacao che fa bene alla salute), insieme a cracker della longevità e biscotti Favolosi senza glutine e senza zucchero.

La dott.ssa Chiara Manzi, ideatrice del metodo scientifico Cucina Evolution, è esperta in Antiaging Culinary Nutrition. Presso la boutique di Bologna sarà possibile incontrarla e prendere appuntamento per visite e consulenze nutrizionali personalizzate. Il negozio offre anche la possibilità di acquistare piatti pronti al consumo, realizzati dagli chef del ristorante Libra, combinati in piani personalizzati, volti al dimagrimento, alla salute e alla longevità.