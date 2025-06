Carlo Spiller, 23 anni, è già primo sommelier al Bulgari Hotel Paris.

Un traguardo che racconta a La Provincia di Como, una rapidissima carriera all’insegna della passione per l’ospitalità e per la cultura del vino.

“Ho iniziato a Iath Academy nel 2021 con il percorso in inglese International Tourism and Hospitality Management perché sono sempre stato appassionato al mondo dell’hospitality che avevo in parte già conosciuto e che poi ho potuto approfondire con gli stage nel primo e secondo anno.

Il primo anno avevo deciso subito di voler scoprire come fosse lavorare all’estero e sono partito per la Francia sia per migliorare la mia terza lingua, che è appunto il francese, sia per migliorare le conoscenze circa il vino, un altro dei miei interessi”.

Dal diploma a Iath Academy di Cernobbio a luglio, la partenza per Parigi è arrivata già a settembre. La vocazione internazionale è infatti specifica del corso ITS completamente in lingua inglese che attrae e prepara studenti italiani e internazionali a sviluppare una carriera professionale nel settore dell’ospitalità internazionale.

Questo è possibile anche grazie a stage in tutti i paesi europei e località extra-europee come Dubai, Bali, Zanzibar, Maldive, Mauritius.