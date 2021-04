FOTO | Santo Domingo, viaggio tra i miti del Caribe

Ma il tempo passa e le cose cambiano. Quesqueya è diventata la Repubblica Dominicana. La governa un presidente eletto, Pil intorno al sei per cento, peso stabile. La lingua arawak ha lasciato il posto al castigliano, morbida variante dello spagnolo bene. E’ rimasta la pelle di seta color cannella che quando si abbronza va verso il cacao, e’ arrivato il merengue e la bachata.

Il cielo è sempre più blu, il mare di smeraldo, i sargassi continuano imperterriti a invadere le coste con l’aiuto della risacca, il woodoo imperversa ancora tra la canna da zucchero. Dove ancora adesso è meglio non perdersi.

Poi c’e’ la playa. La piu amata e’ quella del Bavaro, leader del Caribe, quaranta chilometri di sabbia fine come la cipria, che della cipria ha anche il colore, un crema chiaro appena sfumato in rosa, che non abbaglia e rispetta la pelle.

Repubblica Dominicana

Per il resto i bisnipoti del popolo dei buoni sono rimasti gente piacevole; allegri e simpatici, grandi ballerini, eterni bambini, sempre innamorati dell’amore. Grandi lavoratori. Accoglienti e solidali, un po’ permalosi e un po’ ladroni, smaliziati e fatalisti. Il loro credo è sempre “Si dios quiere”. E se ne lavano le mani.

Sono anche filosofi e per qualunque cosa fa fede il buon senso. Tanto per dire: qualche anno fa, allo spoglio delle schede elettorali, ci si è resi conto che c’erano più votanti che abitanti. Non e’ volata una mosca, non si e’ mosso un sopracciglio. Conteggio, riunione, discussione, soluzione: dei quattro anni di governo previsti, ne hanno dati due ai viola e due ai rossi e nessuno si è fatto male.

Forme-pensiero da esplorare e chissà, magari da imitare?

Ma a parte gli aspetti filosofici, l’odierna Quisqueya ha tanto altro da offrire alla curiosità del visitatore. Intanto, una buona ospitalità. Poi, citando alla rinfusa: surf wind-surf e kitesurfing (a Cabarete c’e’ una delle migliori scuole del mondo).