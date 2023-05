FOTO | Heidi Klum a Cannes fa impazzire i fotografi (e non solo), si vede tutto!

Revival di coppia. Paola Di Benedetto e Federico Rossi torneranno insieme? Ancora non è dato saperlo, ma i due ex fidanzati sono stati notati insieme ad un concerto. Ed erano molto affiatati. La coppia ha avuto una relazione dal 2018 al 2021.

Just married or nothing. Rumors insistenti affermano che la bellissima Bella Thorne sarebbe vicina a fare il grande passo.

La star sfoggia al dito un anello di fidanzamento di lusso da 10 carati. L

’attrice, dopo la rottura della relazione con Benjamin Mascolo mostra il prezioso brillante e i numerosi fans sperano che l’altare si avvicini sempre più.

Il nuovo amore è l’imprenditore americano Mark Emms.

La coppia si è conosciuta durante un party organizzato a casa dell’amica top model Cara Delevingne ed è subito scattata la scintilla.

Scolli vertiginosi sul red carpet di Cannes. Heidi Klum ha attirato l’attenzione dei rotocalchi calcando la passerella più famosa del cinema con un eccentrico abito giallo, lungo fino ai piedi e scollatissimo sul decolté.





La top model 49enne ex di Flavio Briatore e del cantante Seal, madre della bellissima Leni, con cui è stata testimonial di un noto brand di intimo, ha deciso di stupire. Il marito, Tom Kaulitz dei Tokio Hotel, di 16 anni più giovane, sembra ammirare e gradire le sue mises. Sunshine family. Filippo Magnini, Giorgia Palmas e la piccola Mia, una famiglia in grande armonia. L’ex nuotatore al parco si trastulla in allegria con la figlioletta, fra giochi vari e altalena.

Dolce attesa e buen retiro per Lindsay Lohan. L’attrice 36enne si rilassa in un resort di lusso in Oman. Per la futura neo mammo un po’ di riposo prima di gettarsi nel vortice della maternità. Prove di marriage. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno presenziato alle nozze di una coppia di amici. Una sorta di prova generale, visto che l’altare per Chechu e Ignazio si avvicina sempre di più e loro vogliono sperimentare l’ebbrezza della cerimonia degli amici.

Top evergreen. Helena Christensen a 53 anni sfoggia un fisico da urlo. In costume da bagno, oppure in lingerie, alcuni scatti la ritraggono mettendo in mostra il suo fisico scolpito. La top anni ’80 è stata paparazzata a Cap D’Antibes.

Feeling alla grande. Elisabetta Canalis e Georgian Campeanu sono stati avvistati mano nella mano per le strade di Los Angeles. Allenamenti e passeggiate in amicizia per la ex velina e il campione di kickboxing di 15 anni più giovane. Ely si è recentemente separata dal marito Brian Perri.