Da pizzeria di quartiere a riconoscimento internazionale. Carpe Diem “Diversamente Pizza” è la prima catena abruzzese a entrare nella classifica 50 Top World Artisan Pizza Chains 2025 di 50 Top Pizza, portando l’Abruzzo tra le eccellenze mondiali della pizza artigianale.

Il progetto nasce nel 2011 a Montesilvano, in provincia di Pescara, dall’iniziativa di Emilio Brighigna, affiancato fin dall’inizio da Angelica De Berardinis.

Da un piccolo locale ricavato in un ex pub, Carpe Diem è cresciuta fino a diventare una realtà strutturata e riconosciuta, oggi presente in tutte le province abruzzesi con sedi a Montesilvano, Villa Raspa, Chieti, L’Aquila e Roseto degli Abruzzi, e nuovi progetti in fase di sviluppo.

La crescita è stata costante e coerente: nel 2020 l’apertura a L’Aquila, nel 2023 quelle di Chieti e Roseto, nel 2025 il lancio del format Fuori Misura dedicato alla pizza in teglia e alla ruota di carro. Nei prossimi mesi sono previste nuove aperture, tra cui un format express a Chieti e un grande spazio a Francavilla al Mare che includerà anche pasticceria, viennoiserie e gastronomia calda. Oggi Carpe Diem conta oltre 80 dipendenti e un fatturato superiore ai 5 milioni di euro.

Alla base del successo c’è una filosofia chiara: innovare senza perdere le radici, valorizzare la materia prima e raccontare il territorio attraverso la pizza. L’impasto della pizza contemporanea è realizzato con una miscela di farine di grano tenero e duro, lievitata 24 ore, per ottenere un prodotto leggero, digeribile e ben alveolato. Accanto a questa proposta convivono la ruota di carro in stile napoletano, i padellini con lievito madre e farine alternative, e una linea senza glutine pensata per un’offerta inclusiva.

Grande attenzione è riservata alle materie prime, con una selezione che privilegia produttori italiani di qualità e Presìdi Slow Food come i fichi reali di Atessa, la ventricina dell’Alto Vastese e il peperone dolce di Altino.

Il menù unisce tradizione e creatività con proposte che valorizzano l’Abruzzo e dialogano con la cucina contemporanea, affiancate da fritti artigianali, una carta degli oli selezionata, una birra artigianale a marchio Carpe Diem, vini scelti e una proposta di cocktail pensata per l’abbinamento con la pizza.

Carpe Diem rappresenta oggi un modello imprenditoriale giovane e solido che ha saputo trasformare un’idea in un brand riconosciuto a livello internazionale, portando l’Abruzzo al centro della scena della pizza artigianale mondiale e dimostrando che anche dai territori può nascere un’eccellenza capace di competere ai massimi livelli.