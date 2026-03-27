Era una situazione che “stava maturando da tempo. Lo ha detto la nuova capogruppo di Forza Italia al Senato,

Stefania Craxi, nuova capogruppo di Forza Italia al Senato, in un’intervista a “Il Giornale”, parlando degli ultimi avvicendamenti azzurri, ha spiegato che si trattata di una situazione che stava maturando da tempo: “Ne avevamo parlato con Maurizio Gasparri nelle scorse settimane, ma il passaggio di testimone si era fermato per affrontare il referendum”.

“Un avvicendamento seguito e accompagnato da Antonio Tajani”, ha sottolineato Craxi. “Non c’e’ nessuno strappo, cinque anni sono lunghi, tutti noi siamo soggetti al logoramento. Ho letto ricostruzioni fantasiose su fantomatici scontri che non hanno mai avuto luogo”.

“Questo governo e questa maggioranza hanno la forza e il consenso per compiere scelte coraggiose. Fare politica significa assumersi responsabilita’ e noi continueremo a farlo”, ha sottolineato.

Con Marina Berlusconi “sono legata dallo stesso sentimento di stima e affetto che ha legato i nostri padri. Non ha messo becco in questa vicenda, e’ molto rispettosa delle dinamiche del partito”, ha spiegato. “La leadership di Antonio Tajani non e’ in discussione, punto. Questa cosa semplicemente non esiste. Forza Italia e’ una comunita’ che si nutre di valori, non ci si muove sulla base di antipatie o simpatie. E con Maurizio Gasparri, ne sono certa, potro’ lavorare in piena armonia”, ha evidenziato la senatrice FI.

La riforma della giustizia e’ un capitolo chiuso? “Il nostro partito non ha intenzione di abbandonare la battaglia”, ha concluso.