FARNESINA | Tajani: “Con l’Unità di crisi assistiamo tutti gli italiani all’estero”

Antonio Tajani, ministro degli Esteri, parlando dall’Unita’ di Crisi della Farnesina per lanciare la campagna “Partiamo in sicurezza”, ha spiegato che l’Unità di crisi rende servizi a tutti i cittadini italiani all’estero e in Italia: “Penso alla strage di Pasqua a Tel Aviv, e in quell’occasione i funzionari dell’Unita’ hanno risposto tutto il giorno e tutta la notte per tranquillizzarli”.

“Vogliamo che gli italiani che viaggiano all’estero possano trascorrere vacanze sicure: quando scegliete di andare all’estero, portatevi sempre nel portatile il numero dell’ambasciata d’Italia. Se vi trovate in un Paese in cui non sapete la lingua, vi potete collegare alla nostra ambasciata, che vi puo’ assistere”, ha affermato Tajani.

“Grazie all’Unita’ di crisi, in casi come il conflitto in Sudan o il terremoto in Turchia, siamo riusciti a mettere in sicurezza tutti i cittadini italiani”, ha ricordato il titolare della Farnesina: “Abbiamo salvato tutti gli italiani sul posto riportandoli in poche ore a casa”.

“Che sia un terremoto o una guerra civile, siamo sempre riusciti a intervenire”, ha sottolineato Tajani, ricordando che “il ministro degli Esteri e’ al servizio di tutti”.