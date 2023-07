Italiani all’estero, La Marca (Pd) incontra Elly Schlein

È stata l’occasione per la senatrice di fare il punto con la Segretaria del ruolo della rete dei circoli del Partito Democratico e della comunità democratica in Nord America

Nella giornata di ieri, giovedì 13 luglio, la Segretaria del Partito Democratico Elly Schlein ha incontrato la Senatrice Francesca La Marca. È stata l’occasione per la senatrice di fare il punto con la Segretaria del ruolo della rete dei circoli del Partito Democratico e della comunità democratica in Nord America.

«Vorrei ringraziare la Segretaria Schlein per avermi incontrata e per l’attenzione che ha dimostrato alle tematiche che le ho sottoposto. La discussione si è incentrata in primis sul rafforzamento del Partito Democratico in Nord America ricordando alla Schlein del contributo dei circoli sul territorio e auspicando una sua visita ad alcuni di essi» ha dichiarato la senatrice La Marca.

L’incontro, che si è svolto nella sede nazionale del Partito Democratico a Roma, è stato anche l’occasione per discutere della situazione politica nazionale e estera con tematiche di primo piano come il futuro del Partito Democratico americano e le prossime elezioni europee in programma a giugno del 2024.

«I temi che sono stati toccati sono diversi. E’ stata l’occasione per tastare alcuni argomenti e portare all’attenzione della Segretaria le tematiche che riguardano il Partito Democratico all’estero e le esigenze della comunità democratica in Nord America. Ho ricordato inoltre alla Segretaria quanto il Partito Democratico, rispetto all’andamento elettorale in Italia, sia ancora il primo partito fuori dai confini italiani, e di conseguenza quanto esso sia stato premiato dagli italiani residenti all’estero e quanto è importante per loro sentire la piena vicinanza della struttura partitica coinvolgendo ancora di più i membri della comunità democratica in Nord America» ha dichiarato la senatrice La Marca.