«Spero si trovi presto un nuovo sottosegretario agli Esteri, ne abbiamo bisogno». Con queste parole il vicepremier e ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, ha commentato in Transatlantico, a Montecitorio, le dimissioni di Giorgio Silli e la necessità di una rapida sostituzione all’interno della Farnesina.

Silli, come sottosegretario, aveva – tra le altre – la delega agli italiani nel mondo; connazionali che, in questo momento, restano senza un punto di riferimento istituzionale chiaro all’interno del governo italiano.

Giorgio Silli ha lasciato l’incarico di sottosegretario per assumere il ruolo di segretario generale dell’IILA, l’Organizzazione internazionale italo-latino americana, che lo ha eletto all’unanimità lo scorso 28 luglio attraverso i 21 ambasciatori dei Paesi membri. Una scelta che apre ora un vuoto nell’organigramma del ministero degli Esteri.

Interpellato dai cronisti su una possibile nomina a breve termine da parte della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, Tajani ha ribadito l’urgenza di individuare un sostituto, sottolineando l’importanza del ruolo all’interno dell’attività quotidiana della Farnesina.

Giorgio Silli, ex parlamentare, aveva lasciato Noi Moderati lo scorso ottobre per aderire a Forza Italia, entrando a far parte della squadra di governo prima delle dimissioni per l’incarico internazionale.

Con i giornalisti che hanno chiesto se l’Esecutivo approfitterà dell’occasione per colmare anche altri posti vacanti nel governo, Tajani ha però frenato: «Non lo so», ha risposto in modo secco.

Restano infatti ancora scoperti i ruoli lasciati liberi da Augusta Montaruli, dimessasi da sottosegretario all’Università nel 2023, e da Vittorio Sgarbi, che ha lasciato l’incarico di sottosegretario alla Cultura nel 2024, senza che finora siano stati nominati sostituti.

Al momento, dunque, l’attenzione resta concentrata sulla Farnesina, dove – come ribadito dallo stesso Tajani – la presenza di un nuovo sottosegretario agli Esteri è considerata una priorità operativa.