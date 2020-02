FARNESINA | Cooperazione, approvato emendamento a decreto Milleproroghe. Viceministro Del Re: “Meno burocrazia, più efficienza”

Emanuela Del Re, viceministro degli Esteri, si e’ detta “entusiasta” dell’approvazione in commissioni Bilancio e Affari costituzionali della Camera dei deputati dell’emendamento al decreto Milleproroghe sulla cooperazione.

“Piu’ risorse finanziarie e umane per l’ Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (Aics), meno burocrazia, piu’ efficienza”, ha scritto la viceministro sulla sua pagina Facebook.

“E’ doveroso riconoscere il grande lavoro degli uffici legislativi della Farnesina, del ministero dell’Economia e delle finanze, del MoVimento 5 Stelle, dell’Aics, della Direzione generale della Cooperazione allo sviluppo, con cui abbiamo lavorato senza sosta per ottenere questo bel risultato. Grazie ai parlamentari 5 Stelle e grazie alle Osc (organizzazioni della societa’ civile), con le quali siamo stati in contatto costante, per il preziosissimo contribuito nel percorso. Grazie anche ai parlamentari del Pd e di tutta la maggioranza che hanno appoggiato il dossier”, ha aggiunto Del Re.