Farnesina, bando per borse di studio a favore di stranieri e italiani all’estero

E’ aperto il bando per le borse di studio Maeci 2020-2021. “Il Governo Italiano ha emesso il bando per la concessione di borse di studio a favore di studenti stranieri e italiani residenti all’estero per l’a.a. 2020-2021”, si legge sul portale Study in Italy rilanciato dall’Ambasciata d’Italia a Luanda, capitale e principale città dell’Angola, nell’Africa centrale.

Il bando prevede esclusivamente il rinnovo delle borse già in essere, per permettere agli studenti il completamento del corso di studi.

Sarà possibile concedere borse solo per i seguenti corsi di studio: lauree magistrali; corsi Afam; dottorati di ricerca e completamento dei corsi di laurea triennali già intrapresi.

Si segnala che per l’accesso ai rinnovi è comunque previsto un numero minimo di 15 CFU raggiunto nel corso dell’a.a. 2019-2020. Il bando sarà aperto fino alle 14 (ora italiana) del 2 ottobre 2020 ed è stato pubblicato sul portale dedicato alle borse di studio.