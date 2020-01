Farnesina, Antonio Bernardini rappresentante permanente presso Organizzazioni internazionali a Parigi

Laureato in Scienze politiche all'universita' di Bari. Entrato in carriera diplomatica nel 1984, ha iniziato il suo percorso presso la direzione emigrazione e Affari Sociali

La Farnesina rende nota, a seguito del gradimento del governo interessato, la nomina di Antonio Bernardini quale rappresentante permanente d’Italia presso le Organizzazioni internazionali a Parigi. Antonio Bernardini e’ nato a Barletta il 14 maggio 1957, e nel 1981 si e’ laureato in Scienze politiche all’universita’ di Bari. Entrato in carriera diplomatica nel 1984, ha iniziato il suo percorso presso la direzione emigrazione e Affari Sociali, diventandone l’anno seguente capo segreteria. Nel 1987 e’ nominato segretario a New Delhi, in India; nel 1990 si trasferisce a Ginevra alla rappresentanza permanente presso le Organizzazioni internazionali.

Promosso consigliere di legazione, nel 1994 rientra a Roma per prestare servizio presso la Direzione generale affari economici. Nel 1997 viene nominato consigliere a Tokyo, che lascia da consigliere d’ambasciata per essere nominato alla Rappresentanza Permanente presso l’Onu a New York. Nel 2006 viene promosso ministro plenipotenziario e assume l’incarico di coordinatore multilaterale ed emergenza. Nello stesso anno e’ fuori ruolo per prestare servizio come consigliere diplomatico del ministro dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare. Nel 2010 torna a New York, dove viene accreditato presso le Nazioni Unite con titolo e rango di Ambasciatore.

Nel 2013 diventa vice segretario generale del ministero, e nel 2016 e’ nominato ambasciatore d’Italia a Brasilia. A partire da gennaio 2020 assumera’ l’incarico di Capo della Rappresentanza permanente presso le Organizzazioni Internazionali in Parigi, con titolo e rango di Ambasciatore – accreditato anche presso l’ESA (Ente Spaziale Europeo) e l’Eutelsat Igo (Organizzazione Europea per le Telecomunicazioni Via Satellite). Nel 2010 e’ stato insignito del titolo di commendatore dell’Ordine al merito della Repubblica, e nel 2016 di quello di Grand’ufficiale dell’ordine della Stella d’Italia.