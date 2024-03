Azione, il partito di Carlo Calenda, e Italia Viva, il partito di Matteo Renzi, correranno col centrodestra alle elezioni che ci saranno in Basilicata. Così i due partiti sosterranno il presidente in carica Vito Bardi.

Il centrosinistra è ancora in ambasce perché non ha trovato il suo candidato. Oltre a ciò, vi è anche l’audio dell’ex-presidente della Basilicata Marcello Pittella, il quale ha detto: “Per PD e Movimento 5 Stelle dovevamo morire come gli ebrei”.

Pittella è stato nel PD e poi è passato ad Azione. Le sue parole hanno fatto scalpore e lo stesso ex-presidente lucano si è scusato.

Ora, sorge questa domanda: Italia Viva e Azione passeranno al centrodestra? Questo è difficile da dire. Le elezioni regionali hanno un carattere locale. Inoltre, sembra che l’aspirazione di Calenda e Renzi sia quella di creare una sorta di “Grande Centro”. Dunque, in Basilicata, i due partiti centristi correranno con il centrodestra.

In Piemonte Renzi non si schiera, mentre Calenda sembra tentato di ripetere ciò che ha fatto in Basilicata. Certamente, lì un’alleanza del genere è stata fatta anche perché la Lega non è forte come al nord. Infatti, Calenda e Renzi sono difficilmente compatibili con la Lega di Matteo Salvini.

Un ingresso di Renzi e Calanda nel centrodestra potrebbe avvenire se la Lega uscisse dalla compagine. Anche se in politica tutto è possibile.