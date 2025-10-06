E’ stato inaugurato, ricordando Giorgio Armani, lo Spazio Lombardia al Padiglione Italia dell’Expo 2025 di Osaka.

Al taglio del nastro è stato mostrato un video con il quale è stato commemorato il celebre stilista scomparso da poco, “un genio che ha esaltato la grandezza del Made in Italy che proprio nella Lombardia ha sempre avuto il suo punto di riferimento”, ha detto l’assessora al Turismo e Moda, Barbara Mazzali.

Nell’occasione è stato anche distribuito il primo numero di Lombardia Style, la cui copertina un anno fa era dedicata proprio ad Armani.

Al taglio del nastro erano presenti anche il commissario, ambasciatore Mario Vattani, e il vicepresidente di Confindustria Brescia, Marco Capitanio.

La settimana ad Osaka consentirà alla Regione di promuovere le eccellenze lombarde e i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano-Cortina 2026.

All’Expo è atteso per il 10 ottobre anche il governatore Attilio Fontana ed una rappresentanza di assessori.