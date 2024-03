Il Consolato Generale d’Italia a Parigi invita a presentare candidature a Presidenti, Segretari e Scrutatori per i seggi che saranno istituiti nella circoscrizione consolare in occasione delle elezioni europee 2024 previste nelle giornate di venerdì 7 giugno e sabato 8 giugno.

Ogni sezione elettorale si comporrà di un Presidente, un Segretario e tre membri scrutatori.

I requisiti richiesti per proporsi all’organico di una sezione di seggio sono:

– essere cittadino italiano iscritto nelle liste elettorali della circoscrizione consolare di Parigi o essere temporaneamente nella circoscrizione per motivi di lavoro o studio (ovvero familiari conviventi) ed esercitare il voto in loco a seguito di apposita domanda presentata entro il 21 marzo;

– possedere un titolo di studio non inferiore a diploma di istruzione secondaria di secondo grado per Presidenti e Segretari e di scuola dell’obbligo (scuola media) per gli Scrutatori;

– avere la padronanza della lingua italiana;

– avere un’età non superiore a 70 anni per Presidenti e Segretari;

– non aver presentato domanda per votare per i membri del Parlamento europeo spettanti al Paese di residenza, ovvero non essere già iscritti negli elenchi elettorali del Paese di residenza in virtù di una precedente richiesta in tal senso;

– non essere:

• dipendenti del Ministero dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;

• appartenenti alle Forze armate in servizio;

• medici provinciali, ufficiali sanitari e medici condotti;

• segretari comunali e dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali;

• candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione;

• personale di ruolo e a contratto del Ministero degli Affari Esteri in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari nei Paesi membri dell’Unione Europea.