L’estate del 2025 sarà ancora una volta un record in termini di viaggi di turisti nel nostro Paese, infatti, secondo un recente studio del potente motore di ricerca di voli e hotel www.jetcost.it, il 77% degli italiani ha intenzione di viaggiare durante le vacanze di quest’estate.

Jetcost.it ha realizzato uno sondaggio con l’obiettivo di conoscere le prospettive di vacanza degli italiani per l’estate 2025.

La prima conclusione che è emersa è che, la maggior parte (il 77%) è convinta di viaggiare almeno per qualche giorno, mentre il 7% aspetterà l’ultimo minuto per decidere, in funzione soprattutto del proprio budget. Il 16%, invece, non andrà da nessuna parte.

Per quanto riguarda i mesi preferiti per viaggiare, agosto è il più gettonato per andare in vacanza, con il 46% degli italiani che sceglierà questo mese e il 33% luglio. Giugno è un mese che sta diventando sempre più popolare: il 12% lo sceglierà, mentre solo il 9% viaggerà a settembre.

Per quanto riguarda la durata del viaggio, il 26% prevede di viaggiare per un massimo di 5 giorni, il 37% per una settimana, il 32% per un tempo compreso tra gli 8 e i 15 giorni; solo il 5% per un periodo compreso tra 15 giorni e un mese. In termini di spesa, la media per persona è stimata in circa 1.145 euro.

In relazione al metodo di trasporto, secondo lo studio di Jetcost.it l’auto privata resta la scelta preferita (51%).

Seguono l’aereo (30%), treno (10%), bus (5%), e nave (4%).

Inoltre l’hotel sembra essere la sistemazione che piace di più (al 57%), meglio di affittare un appartamento (22%). Le altre opzioni sono gli aparthotel (13%) e le case rurali (5%). Solo il 3% prevede di andare in campeggio.

Poco più della metà degli intervistati ha dichiarato che viaggerà in famiglia (52%); al secondo posto c’è il viaggio in coppia (23%), poi con gli amici (15%) e da soli (10%).

In termini di destinazioni, le mete nazionali sembrano essere le preferite da quasi sette italiani su dieci (63%), che le scelgono prima di quelle internazionali (20%), mentre il 17% combina entrambe. Naturalmente, le mete più desiderate sono quelle con sole e spiagge (64%), seguite dalle grandi città (24%) e dalle destinazioni interne e montane (12%). Le top 5 mete italiane più ambite per questa estate sono

Le destinazioni nazionali preferite dagli italiani per le vacanze 2025:

Lampedusa Roma Jesolo Napoli Olbia Gallipoli San Vito lo Capo Capri Riccione San Teodoro

Riguardo ai viaggi internazionali, l’Europa sembra essere la preferita, con Tenerife che si dimostra la città più popolare, mentre Parigi, Zante, Barcellona e Ibiza completano la top 5. Le destinazioni esotiche a lungo raggio più in voga quest’anno tra gli italiani sono invece New York, Sharm el-Sheikh, Bangkok, Casablanca e Bali.

Le destinazioni europee preferite dagli italiani per le vacanze 2025:

Tenerife Parigi Zante Barcellona Ibiza Creta Palma di Maiorca Lisbona Londra Malta

Le destinazioni a lungo raggio preferite dagli italiani per le vacanze 2025: