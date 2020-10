eSports: è boom a livello europeo

Quello degli eSports (sport elettronici) è un settore in crescita esponenziale ormai da anni, a livello internazionale, e rappresenta un trend che non può più essere ignorato. A dimostrazione di quanto appena scritto, i numeri da capogiro dell’ultimo report annuale di Nielsen, promosso da IIDEA (Italian Interactive Digital Entertainment Association), ovvero l’associazione che si occupa di rappresentare tutti i protagonisti del mondo dei videogiochi, dagli sviluppatori ai produttori. Stando a quanto emerso, i fan degli eSports in Italia sono aumentati del 20% rispetto all’anno scorso, raggiungendo una cifra pari a 1,4 milioni.

Nonostante questo sia sicuramente il dato più rilevante dell’ultimo report, è bene sottolineare come anche altre statistiche confermino il boom italiano degli eSports. Ad esempio, il pubblico femminile è aumentato del 4% rispetto al 2019, passando dal 38% al 42%. A quanto pare, la media anagrafica si aggira attorno ai 29 anni, sia per gli uomini che per le donne, a dimostrazione di come gli eSports, e i videogiochi più in generale, siano un prodotto per adulti. D’altronde, il gaming competitivo è spesso dispendioso da un punto di vista economico, e non sorprende quindi che la fascia d’età più rappresentata sia già in età avanzata. Inoltre, la ricerca ha anche confermato che gli interessi più comuni negli appassionati degli sport elettronici sono la musica e il cinema.

Il report ha poi analizzato l’utilizzo che gli utenti fanno delle varie piattaforme di streaming. Il 69% dichiara infatti di seguire gamers competitivi per apprendere e migliorare le proprie abilità, mentre il 40% utilizza Twitch e altri spazi virtuali simili per farsi un’idea più dettagliata su un videogioco che si vuole acquistare. Per quanto riguarda i titoli più seguiti, in vetta alla classifica ci sono Fortnite e, soprattutto, League of Legends, il re incontrastato dei giochi competitivi. Per dare un’idea, l’edizione 2019 dei Worlds, ovvero i campionati mondiali della produzione targata Epic Games, è stata vista dagli utenti per un totale di 700.000 ore.

Più in generale, quest’anno la media di visualizzazioni degli eSports sulle piattaforme di streaming è salita dell’8%. I generi più popolari sono i videogiochi sportivi (FIFA, PES) e gli FPS (First-person shooter), seguiti da Battle Royal e MOBA, come i già citati Fortnite e League of Legends. In particolare, pare che i dati varino molto a seconda del metodo di fruizione dei giochi. Su console, quali PS4 e Xbox One, i giochi sportivi guidano la classifica ma la situazione si ribalta su PC, dove a comandare sono MOBA e Battle Royal.