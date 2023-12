Simone Billi, deputato della Lega eletto nella ripartizione estera Europa, nei giorni scorsi è stato a Madrid, dove ha incontrato la comunità italiana e le istituzioni italiane locali.

L’onorevole nella capitale spagnola ha partecipato all’Intercomites, organizzato dall’Ambasciatore Giuseppe Buccino Grimaldi presso l’Ambasciata italiana alla presenza dei consoli, dei presidenti dei Comites e dei principali funzionari italiani in terra spagnola.

Durante l’incontro “abbiamo discusso delle principali problematiche e della programmazione per la locale Comunità italiana” fa sapere il deputato in una nota. Poi prosegue: “Tra le questioni sollevate, una che merita particolare attenzione è il fatto che i nuovi iscritti AIRE nella circoscrizione di Madrid sono per oltre il 60% nati in Sudamerica: si tratta di una tendenza in continua crescita”.

Billi annuncia inoltre la presentazione alla Camera del rapporto del Comites Austria, “una ricerca che aiuta a delineare il volto dei connazionali in Austria e ad evidenziare le loro esigenze”.

La ricerca sarà presentata alla Camera dei Deputati martedì 19 dicembre alle 11.30, presso la Sala Stampa di Montecitorio, con diretta sulla webTv della Camera. Interverranno Sara Rebeschini, Francesco Marrella, Laura Cuzzocrea e David Primo, autori del rapporto.

“Voglio ringraziare loro e tutto il ComItEs Austria – sottolinea Billi – per l’impegno a favore della comunità italiana”.