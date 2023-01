EPIFANIA | 7 milioni di turisti in viaggio, traffico intenso su strade e autostrade

Nel fine settimana dell’Epifania è previsto traffico molto intenso su strade e autostrade, in tutta Italia. Saranno oltre sette milioni i turisti in viaggio, lo prevede un’indagine di Cna Turismo e Commercio condotta tra gli iscritti di tutta Italia, dalla quale emerge anche la presenza sul territorio nazionale di circa 800mila vacanzieri stranieri.

Nel complesso, la spesa stimata nel periodo si aggira intorno ai 3,5 miliardi di euro fra trasporti e alloggi, ristorazione e shopping, attività sportive e ricreative.

Gli 800mila stranieri sono in arrivo principalmente da Francia, Germania, Spagna, Regno Unito e Stati Uniti d’America.

Dovrebbero ammontare a 2,5 milioni i pernottamenti in strutture ricettive, dagli alberghi ai B&B e agli agriturismi. Buona parte dei turisti, di conseguenza, si recherà nelle seconde case, soprattutto in località sciistiche, oppure limiterà la propria vacanza a gite di un solo giorno.

PREVISTO TRAFFICO INTENSO

Per il prossimo fine settimana, che si apre con la giornata festiva di domani venerdì 6 gennaio e che si contraddistingue notoriamente per i rientri in città di coloro che si sono recati in vacanza durante il periodo natalizio e anche in vista della riapertura delle scuole, si prevede un incremento dei volumi di traffico veicolare sull’intera rete stradale e autostradale nazionale, con maggior concentrazione dei flussi nella giornata di domenica 8 gennaio.

Si ricorda – si legge in una nota della Polizia di Stato – che il divieto di circolazione fuori dai centri urbani per i mezzi con massa superiore alle 7,5 t è previsto nelle sole giornate festive di venerdì 6 gennaio e domenica 8 gennaio dalle ore 9:00 alle ore 22:00. Si richiama l’attenzione di quanti si metteranno in viaggio affinché adottino comportamenti di guida rispettosi delle norme di comportamento stradale. Si ricorda, inoltre, che in molte autostrade e strade extraurbane è vigente l’obbligo di circolare con pneumatici invernali montati ovvero di avere a bordo idonei strumenti antisdrucciolevoli prontamente utilizzabili.