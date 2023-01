Cortina, non solo Conte: ci sono passati anche La Russa, Santanchè, Renzi e altri

Lorenzi, sindaco di Cortina d’Ampezzo: ''Da sindaco non faccio distinzione tra destra, sinistra o centro. La presenza di questi personaggi è certamente un valore aggiunto per noi''

Giuseppe Conte, leader M5S, non è stato l’unico a trascorrere qualche giorno delle festività natalizie a Cortina. Tra Natale e Capodanno a Cortina sono passati, tra gli altri, la ministra del Turismo Daniela Santanchè, il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, la ministra per le Riforme, Maria Elisabetta Alberti Casellati, il presidente del Senato Ignazio La Russa e il leader di Italia Viva Matteo Renzi.

Gianluca Lorenzi, sindaco di Cortina d’Ampezzo, a colloquio con l’Adnkronos dichiara: ”Trovo che chiunque sia libero di andare dove vuole, sono scelte private, e io, da sindaco, sono contento che vengano leader politici e di governo”. Il primo cittadino non entra nel merito sulle polemiche che hanno riguardato il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte che ha trascorso il Capodanno a Cortina. Anche perché non è stato l’unico politico a farlo.

”Da sindaco non faccio distinzione tra destra, sinistra o centro – spiega Lorenzi – sono anche riuscito a parlare coi ministri e la presenza di questi personaggi è certamente un valore aggiunto per noi”. Inoltre le presenze ‘vip’ fanno anche da volano per il turismo: ”Sta andando molto bene, alla grande, Cortina è piena di gente, l’offerta è elevata e le piste da sci sono tutte aperte. Anche le feste nei locali stanno riscuotendo grande successo quindi siamo molto soddisfatti”, conclude il sindaco.