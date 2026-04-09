Un viaggio tra scienza, storia e memoria per raccontare uno dei più grandi protagonisti del Novecento. Si intitola “Enrico Fermi: Gli Anni di Chicago” la mostra dedicata al fisico italiano premio Nobel, in programma dal 24 aprile presso l’Istituto Italiano di Cultura di Chicago.

L’esposizione ripercorre il percorso umano e scientifico di Enrico Fermi, figura centrale nella storia della fisica moderna e simbolo del legame tra Italia e Stati Uniti. Dalla formazione tra Roma e Pisa fino alla scelta di emigrare negli USA dopo le leggi razziali del 1938, la mostra racconta la parabola di uno scienziato che ha cambiato il corso della storia.

Particolare attenzione è dedicata agli anni trascorsi a Chicago, dove Fermi realizzò alcune delle sue più importanti scoperte: dagli studi pionieristici sui neutroni alla prima reazione nucleare a catena controllata, fino al contributo al Progetto Manhattan. Tappe fondamentali che hanno segnato non solo il progresso scientifico, ma anche gli equilibri politici del mondo contemporaneo.

In esposizione 28 fotografie storiche e materiali d’archivio provenienti da prestigiose istituzioni, tra cui l’Università di Chicago, il Fermi National Accelerator Laboratory e il Centro di Ricerca Enrico Fermi di Roma. Documenti che offrono uno sguardo raro e autentico sia sulla dimensione professionale che su quella privata dello scienziato.

“Questa mostra mette in evidenza l’eccezionale contributo di Enrico Fermi alla storia scientifica americana e riflette il profondo scambio intellettuale tra Italia e Stati Uniti”, ha dichiarato Chiara Avanzato, direttrice dell’Istituto Italiano di Cultura di Chicago.

“Come parte delle celebrazioni nazionali per America 250, offre un’opportunità significativa per riflettere sul ruolo fondamentale che il talento e la creatività italiani hanno avuto nel plasmare gli Stati Uniti, e per celebrare la duratura partnership tra i nostri due Paesi e l’importante ruolo della cooperazione scientifica internazionale”.

L’iniziativa si inserisce infatti nel calendario di America 250, il programma che celebra i 250 anni dalla fondazione degli Stati Uniti, e rappresenta un’occasione per valorizzare il contributo degli italiani allo sviluppo culturale e scientifico del Paese.

Una mostra che non è solo un omaggio a Enrico Fermi, ma anche un ponte tra passato e futuro, capace di raccontare come la ricerca scientifica e la collaborazione internazionale continuino a essere motori fondamentali di progresso.