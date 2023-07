EMILIA ROMAGNA | Valentini a Rimini: “Governo c’è e ci sarà, troveremo nuove risorse”

Valentini, viceministro alle Imprese e al made in Italy, si e' detto "orgoglioso" della sua terra di origine, che ancora una volta ha dimostrato "capacita' straordinarie" con una "reazione ineguagliabile in un'emergenza senza precedenti"

Valentino Valentini, viceministro alle Imprese e al made in Italy, intervenendo all’assemblea di Confindustria Romagna a Rimini, ha spiegato che per la ricostruzione dopo l’alluvione in Emilia-Romagna “siamo consapevoli che deve essere fatto ancora molto, andranno trovate altre risorse. Il governo c’e’ e ci sara’, confidiamo di lavorare in piena collaborazione con le istituzioni e le realta’ locali, tutti insieme, con il dialogo”.

Valentini si e’ detto “orgoglioso” della sua terra di origine, che ancora una volta ha dimostrato “capacita’ straordinarie” con una “reazione ineguagliabile in un’emergenza senza precedenti”, confermandosi “una delle locomotive della nostra Italia”.

A fronte dell’emergenza, ha aggiunto, “il governo non ha voluto perdere tempo prezioso, dando risposte tempestive alle giuste e legittime richieste del territorio” con una “immediata e pronta risposta”, innanzitutto stanziando i primi due miliardi per garantire lavoratori, partite Iva e imprese.

A questo proposito, ha ricordato, la ministra Calderone ha annunciato che sono gia’ state evase le prime 8.500 richieste su 25 mila domande. Altre risorse sono arrivate dalla Farnesina (300 milioni) per “tutelare l’export e la competitivita’” e dal ministro Lollobrigida (150 milioni).