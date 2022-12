EMIGRAZIONE | Fuga da Mantova, in un anno oltre 3mila emigrati all’estero

“Viviamo in un Paese e in una provincia destinati a svuotarsi sempre più, perché un territorio che non riesce ad offrire una prospettiva concreta e variegata ai propri giovani è destinato a desertificarsi": sono le parole del segretario generale della Cgil mantovana, Daniele Soffiati

La Gazzetta di Mantova, citando uno studio della Cgil sui dati del rapporto “Italiani nel mondo 2022” della Fondazione Migrantes, scrive: “Sono quasi tremila i mantovani che nel giro di un anno hanno lasciato la nostra provincia in cerca di fortuna all’estero: per la metà si tratta di uomini e donne in piena età da lavoro e in cerca sempre più spesso di opportunità all’altezza delle loro formazione”.

Ad andarsene, infatti, in particolare, coloro che hanno fra i 18 e i 49 anni, ossia “la fascia dove si concentra la maggior parte della forza lavoro”.

“Viviamo in un Paese e in una provincia destinati a svuotarsi sempre più, perché un territorio che non riesce ad offrire una prospettiva concreta e variegata ai propri giovani è destinato a desertificarsi”: sono le parole del segretario generale della Cgil mantovana, Daniele Soffiati, in occasione di un dibattito pubblico volto a “fermare un’emorragia che può rivelarsi letale per il territorio”.

Il quotidiano raccoglie la denuncia per quelli che sono definiti “dati spaventosi”: “Al primo gennaio di quest’anno erano 37.521 i mantovani iscritti nel registro dell’Aire, ovvero l’Anagrafe degli italiani residenti all’estero: ben 2.878 in più rispetto al primo gennaio 2021″.