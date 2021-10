Elezioni Comites, a San Paolo la lista “DEMOCRATICI IN BRASILE”: Giustizia & Libertà nel Mondo

In continuità con il lavoro svolto dagli eletti nella lista DIM (Democratici italiani nel mondo) nelle precedenti elezioni, è stata presentata nella più grande circoscrizione consolare del Brasile (quella che comprende gli stati di San Paolo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Acre e Rondonia) la lista DIB (Democratici in Brasile – Giustizia & Libertà nel Mondo) composta da alcuni consiglieri dell’attuale Comitato e da nuovi candidati in rappresentanza dell’emigrazione più recente e di quella più antica.

Si tratta di ventuno candidati, donne e uomini provenienti da varie aree geografiche della circoscrizione, esperienze associative e professionali anch’esse variegate ed eterogenee nonché generazioni diverse.

Un patrimonio al tempo stesso di esperienza e gioventù, che la lista DIB mette a disposizione del prossimo COMITES di San Paolo per dare continuità e sostenibilità ai progetti in atto in materia di comunicazione, tutela e assistenza dei nostri connazionali ma anche per realizzarne di nuovi in ambito culturale, della difesa dei diritti e di una piena e reciprocamente proficua integrazione tra la comunità italiana e il Brasile.

Ecco, di seguito, chi sono i nostri candidati:

1 Sartori Renato 2 Natali Fabiola 3 Romi Bruno 4 Casati Maria Carolina 5 Gallo Rosalie 6 Zoli Sebastião Junior 7 Conrado Archetti Flavia 8 Dorizotto Meneghel Juliano 9 Morelli Zampar Eduardo 10 Castro Crespi Camila 11 Pizzighello Fabio 12 Alessio de Lima Gilson 13 Belletti Rocco 14 Lupò Alessandro 15 Napolitano Angela 16 Bertolazzi Carlos Alberto 17 Emrani Leva Darius 18 Abrantes Mercurio Fernanda 19 Contri Giuseppe 20 Milanese Salvatore 21 Gonzaga Corte Victoriana Leonora