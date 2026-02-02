L’editoria italiana torna protagonista in Asia con la partecipazione di sette editori alla Taipei International Book Exhibition 2026, in programma dal 3 all’8 febbraio.

La presenza italiana è ospitata all’interno dello stand collettivo A1125, organizzato da ICE-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese, in collaborazione con l’Associazione Italiana Editori (AIE).

A rappresentare il panorama editoriale nazionale sono Carlo Gallucci Editore, Cart’Armata Edizioni–Terre di Mezzo Editore, Daco, Edizioni Centro Erickson, Kite Edizioni, Lo Scarabeo e White Star, realtà che spaziano dalla narrativa all’editoria per ragazzi, dall’educazione al graphic novel, confermando la varietà e la qualità dell’offerta italiana sui mercati internazionali.

Accanto allo stand collettivo, l’Italia è presente anche con uno spazio espositivo dedicato alla cultura del fumetto. Nell’area A1105 trova posto la mostra “12 Characters”, realizzata da COMICON con il supporto dell’Ufficio ICE di Taipei. Un percorso curatoriale che attraversa dodici personaggi e stili iconici, da Corto Maltese alle grandi serie popolari, per raccontare al pubblico internazionale la storia e l’evoluzione della Nona Arte italiana.

La partecipazione del 2026 si inserisce nel solco del successo dell’edizione 2025 della fiera, che aveva visto l’Italia Ospite d’Onore. In quell’occasione la Taipei International Book Exhibition ha registrato 570.000 visitatori in sei giorni, con 504 espositori provenienti da 29 Paesi e oltre 2.000 incontri professionali dedicati alla gestione e alla compravendita dei diritti editoriali, confermandosi uno degli appuntamenti più rilevanti per il mercato del libro in Asia.