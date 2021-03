Ecco la Vlogger Cam, per condividere il proprio punto di vista

Catturare e condividere il mondo visto attraverso i propri occhi. È quello che permette di fare la Vlog Hands-Free POV Camcorder, una videocamera indossabile per catturare e condividere ciò che si vede o realizza, lasciando libere le mani di operare. Uno strumento ideale per Vlogger, Youtubers, Instagrammers e influencer di tutti i tipi, che amano condividere i propri video con il mondo.

La Onegear Vlogger Cam libera in effetti la fantasia, e permette la creazione di video creativi, condividendo il proprio punto di vista con riprese perfette, grazie allo stabilizzatore digitale anche quando si è in movimento.

La Vlogger Cam permette infatti di catturare e condividere video dei propri prodotti, tutorial, presentazioni o mentre si preparano i propri piatti preferiti. Permette inoltre di creare, presentare ed illustrare durante le riprese, realizzando video da una nuova prospettiva impensabile fino ad oggi, postandoli sui social media a mani libere.

COME SI USA LA VLOGGER CAM

OnegearPro Vlogger Cam si indossa e si posiziona al lato dell’orecchio, accanto all’occhio, così da riprodurre e condividere fedelmente il proprio punto di vista.

Una rivoluzione tecnologica che nasce come risposta professionale all’esigenza dei tanti influencer, blogger e youtuber, di poter condividere video di prodotti, lavorazioni ed illustrazioni ripresi dal proprio punto di vista, per rendere più efficace, coinvolgente e reale la propria presentazione

La prima e unica videocamera del genere in commercio, che grazie al suo archetto che permette il suo facile posizionamento accanto all’occhio, rendendo realistica e coinvolgente ogni ripresa.

PERCHÈ REALIZZARE UNA RIPRESA CON UNA POV CAM?

Il termine POV indica una recente tendenza in voga tra i maggiori influencer, blogger e youtuber ed in particolare nei social network, come Tik-Tok, in cui gli utenti girano video coinvolgenti del proprio punto di vista, condividendolo con lo spettatore.

OnegearPro Vlogger Cam è la soluzione ideale per i professionisti che hanno la necessità di riprendere le proprie lezioni e/o realizzazioni a mani libere, come artisti, artigiani, amanti della cucina, cuochi, medici, tecnici, architetti, ecc., che necessitano di realizzare video mentre svolgono le proprie mansioni con le proprie mani.

Uno strumento inoltre ideale per i videomaker professionisti e non, per poter realizzare riprese da un punto di vista impensabile fino ad oggi e con una qualità professionale inimmaginabile con video camere di queste dimensioni.

La linea Vlogger Cam di Onegear Pro prevede due modelli di POV cam

• VLOGGER 4K 30 fps wifi ( IOS & ANDROID ) con comando a distanza da polso

• VLOGGER +4k 60 fps real 4K wifi ( IOS & ANDROID ) con comando a distanza da polso

INFLUENCER PROGRAM

La Onegear offre numerosi vantaggi agli influencer e blogger, grazie ad un programma di affiliazione dedicato. Tutti coloro che hanno un profilo Instagram/Facebook/Tic tok e si dedicano alla creazione di contenuti social, pubblicazioni e blog, possono partecipare all’Influencer Program e ricevere vantaggi dedicati.