D’Incà (Ministro rapporti Parlamento): “Alleanza col PD? Napoli è il nostro laboratorio”

Federico D’Incà, Ministro per i rapporti con il Parlamento, esponente del Movimento 5 Stelle, è stato ospite su Cusano Italia Tv (canale 264 dtt) e sul Green pass ha detto: “In Italia abbiamo scelto di utilizzare uno strumento che si sta dimostrando uno strumento di libertà, che ci permette di poter tenere aperto, avere un’economia e di poter pensare anche al turismo invernale”.

Sul Pnrr. “E’ fondamentale fare le riforme per portare a casa i soldi del Pnrr. Per questo il Parlamento è impegnato in questo momento a portare avanti le riforme. Abbiamo già fatto la riforma del processo penale con la legge delega, stiamo andando a chiudere quella sul processo civile e poi altre riforme che ci permetteranno di semplificare il nostro Paese e fare in modo che il Pnrr possa correre veloce, per cambiare per sempre il futuro del nostro Paese. Il mio augurio più grande è che possa cambiare la demografia del nostro Paese che altrimenti ci vedrebbe da qui al 2065 arrivare ad una popolazione di 50 milioni di abitanti, il che pregiudicherebbe la crescita del Paese”.

Sull’alleanza Pd-M5S. “Noi abbiamo già fatto alcuni passi in avanti importanti, come a Napoli dove con Gaetano Manfredi abbiamo vinto al primo turno. Quello è il nostro laboratorio politico principale. Il lavoro fatto nel governo Conte ha dato ottimi risultati per il nostro Paese e abbiamo imparato a conoscere e stimare i colleghi di Pd e Leu. Quella è una strada molto importante, poi chiaramente noi siamo una forza molto innovatrice e vogliamo cambiare il nostro Paese. La guida di Giuseppe Conte con i 5 vicepresidenti ci aiuterà a far sì che il M5S possa essere compreso in tutti i risultati che ha ottenuto. Siamo stati la spina dorsale degli ultimi 3 governi, durante la pandemia abbiamo saputo tenere la barra dritta con Conte che ci ha guidato e stiamo dando il massimo impegno anche nel governo Draghi, i risultati si stanno vedendo”.