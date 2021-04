Di Maio negli Usa, l’incontro con Anthony Fauci

Capo consigliere medico del presidente Usa. In agenda: cooperazione bilaterale in ambito vaccinale e scientifico e terapie anti-Covid

Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha avuto oggi un colloquio a Washington con Anthony Fauci, capo consigliere medico del presidente Usa, direttore del National Institute of Allergies and Infectious Diseases (NIH) ed esponente di spicco della comunità italo-americana. In agenda: cooperazione bilaterale in ambito vaccinale e scientifico e terapie anti-Covid.

Di Maio ha incontrato anche il segretario di stato Antony Blinken, al Dipartimento di stato Usa. Dal G20 alla Cop 26 “Italia e Stati Uniti hanno molte opportunita’ per rafforzare i loro rapporti”, ha detto il titolare della Farnesina.

DI MAIO E NANCY PELOSI ALLA CONFERENZA ITALIA-USA

Martedì 13 aprile alle ore 15 si terrà la Conferenza ‘Celebrating 160 Years of US-Italian Diplomatic Relations’ promossa da Atlantic Council-Europe Center, dall’ambasciata d’Italia a Washington e dall’Ispi. L’incontro si tiene sotto l’Alto patronato della presidenza della Repubblica italiana. Il 160° anniversario delle relazioni diplomatiche tra Usa e Italia coincide quest’anno con l’entrata in carica dell’amministrazione Biden e del governo Draghi e avviene in un momento particolarmente cruciale per le relazioni transatlantiche. Usa e Italia potranno mettere a frutto il loro legame storico per promuovere la cooperazione internazionale nel contesto delle sfide globali che il mondo si trova ad affrontare anche a seguito della pandemia Covid-19.

Di questi temi si parlerà nel corso della conferenza alla quale interverranno, tra gli altri: Madeleine Albright, già Segretario di Stato US; Giuliano Amato, già primo ministro; Luigi Di Maio, ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale; Frederick Kempe, presidente e chief executive officer Atlantic Council; Giampiero Massolo, presidente Fincantieri Spa e Ispi; Nancy Pelosi, speaker della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti; Armando Varricchio, ambasciatore d’Italia negli Stati Uniti. L’incontro si terrà in lingua inglese. Il programma completo e il form per registrarsi sono disponibili al link https://www.ispionline.it/it/eventi/evento/celebrating-160-years-us-italian-diplomatic-relations.

Al termine dell’incontro è prevista una virtual performance della National Symphony Orchestra diretta dal Maestro Gianandrea Noseda.