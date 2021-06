Di Maio: “D’Alema e Massolo tra i miei angeli custodi”

“Mi fa sempre piacere poter scambiare qualche opinione e anche ricevere un giudizio da personalita' come Giampiero Massolo, Lucia Annunziata, Massimo D'Alema…”

Luigi Di Maio, ministro degli Esteri, concludendo il suo intervento all’evento online ‘I grandi mutamenti internazionali e il conflitto tra Israele e Palestina’, promosso dall’area politico culturale ‘Campo democratico. Socialismo e cristianesimo’ e presieduto da Goffredo Bettini, ha ringraziato l’ambasciatore Giampiero Massolo e l’ex premier e titolare della Farnesina Massimo D’Alema, tra “gli angeli custodi” della sua esperienza politica.

Di Maio ha salutato gli altri partecipanti con queste parole: “Mi fa sempre piacere poter scambiare qualche opinione e anche ricevere un giudizio da personalita’ come Giampiero Massolo, Lucia Annunziata, Massimo D’Alema… poi saluto Roberta Pinotti che arrivera’ e Fabio Nicolucci. Sono tutte persone con cui in questi anni in qualche modo, con molte di loro, ci siamo confrontati e sono state anche un po’ angeli custodi della mia esperienza politica, quindi vi ringrazio”.