Quando è iniziata l’immigrazione italiana in Norvegia? Chi erano i primi italiani che si sono trasferiti nel Nord e quali mestieri svolgevano? Per quanto le vicende dell’immigrazione abbiano profondamente segnato la storia dell’Italia, plasmando l’immagine degli italiani in Italia e all’estero, al tema dell’immigrazione in Norvegia non è stata dedicata particolare attenzione dagli studiosi.

Monica Miscali l’ha analizzata nel libro ‘Destinazione Norvegia. Storia dell’immigrazione italiana di ieri e di oggi’ (Franco Angeli editore).

All’Istituto italiano di cultura di Oslo viene presentato l’11 marzo, alle 18.30, il volume con l’ambasciatore Alberto Colella, la direttrice dell’Iic Raffaella Giampaola, l’autrice Monica Miscali; modera Marco Gargiulo, Comites, Università di Bergen.