Al Dubai Airshow 2025 il cielo si farà palcoscenico di un incontro tra arte e aviazione: la nuova livrea dei Fursan al Emarat, la pattuglia acrobatica nazionale degli Emirati Arabi Uniti, porta infatti la firma del designer italiano Mirco Pecorari, uno dei nomi più riconosciuti a livello mondiale nel campo del design aeronautico.

Conosciuto per il suo stile inconfondibile, che unisce rigore tecnico e sensibilità estetica, Pecorari ha ridefinito il linguaggio visivo dell’aviazione contemporanea, trasformando ogni aereo in un simbolo di identità e potenza espressiva.

Il designer dei grandi nomi dell’aeronautica

Dalle livree celebrative per l’Aeronautica Militare Italiana alle Frecce Tricolori, dai progetti per costruttori come Pilatus, Dassault, Embraer, Bombardier, Boeing Business Jet, Leonardo fino ai modelli esposti nei musei più prestigiosi del mondo — tra cui il Science Museum di Londra e lo Smithsonian National Air and Space Museum, la firma di Pecorari è divenuta sinonimo di eleganza, precisione e visione.

La nuova livrea dei Fursan al Emarat, che sarà svelata ufficialmente durante la manifestazione, celebra l’equilibrio tra tradizione e modernità: un design dinamico e solenne che interpreta i colori e i valori degli Emirati attraverso linee fluide, superfici riflettenti e proporzioni pensate per amplificare la percezione del movimento in volo.

Un gesto artistico e identitario al tempo stesso, concepito per rendere omaggio all’orgoglio nazionale e al ruolo simbolico che la pattuglia ricopre sulla scena internazionale.

“Disegnare la nuova livrea dei Fursan al Emarat è stato un onore e una sfida”, afferma Mirco Pecorari.

“Ho avuto l’opportunità di trasmettere la mia filosofia di design, che è sempre quella di dare un senso profondo e simbolico a ogni livrea. Ho voluto creare qualcosa che non fosse soltanto bello, ma che sapesse parlare del Paese, della sua energia, della sua ambizione; un design che rappresentasse visivamente l’unione dei sette Emirati.

Abbiamo intrecciato queste sette linee in un elegante e sofisticato incrocio, che simboleggia in modo armonioso l’unione dei sette Emirati. In questo modo, le strisce dorate evocano con raffinatezza il colore della sabbia, mentre il fondo nero rappresenta con eleganza la risorsa del petrolio”.

Ogni linea, ogni riflesso di luce racconta un equilibrio tra potenza e grazia, tra cultura e futuro. È un volo che diventa dichiarazione d’identità”.

Il design italiano che piace nel mondo

Considerato una delle menti più influenti nel design applicato all’aviazione, Mirco Pecorari rappresenta oggi una sintesi rara di creatività, disciplina e visione industriale.

Con il suo studio AircraftStudioDesign, fondato a Modena e attivo a livello globale, ha saputo creare un linguaggio estetico capace di coniugare la forza ingegneristica del volo con l’emozione del segno artistico, spostando costantemente in avanti i confini tra arte, tecnologia e aerodinamica.

Al Dubai Airshow 2025, la nuova livrea dei Fursan al Emarat non sarà soltanto un progetto di design: sarà un simbolo di come la cultura del volo possa farsi arte visiva, e di come la visione italiana possa, ancora una volta, scrivere una pagina di bellezza nei cieli del mondo.