La dichiarazione congiunta che formalizza l’accordo-quadro commerciale tra Ue e Usa raggiunto a luglio conferma il tetto massimo di 15% per i dazi statunitensi sulle esportazioni Ue.
Lo conferma il capo negoziatore e commissario al Commercio Ue, Maros Sefcovicc, in conferenza stampa, sottolineando che “si tratta dell’accordo commerciale più favorevole che gli Stati Uniti abbiano mai concesso a un partner”.
“Numerosi settori, inclusi quelli strategici come auto, farmaceutica, semiconduttori e legname, beneficeranno di questo limite”, prosegue Sefcovic.
“A differenza degli accordi con altri partner, questo 15% include già i dazi Mfn esistenti”, spiega, facendo riferimento ai dazi doganali standard defniti a livello dell’Organizzazione mondiale del commercio, che si applicano in assenza di accordo commerciale.
“Dove i dazi Mfn sono pari o superiori al 15%, non si applicheranno ulteriori dazi. In altre parole, l’Ue godrà di dazi effettivi notevolmente più bassi rispetto ad altri Paesi”, aggiunge il commissario Ue.