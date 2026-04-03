In occasione della Santa Pasqua desidero rivolgere a tutti gli italiani nel mondo, e in particolare ai connazionali dell’America Meridionale, un affettuoso augurio di pace, serenità e speranza.

La Pasqua, con il suo profondo messaggio di rinascita e di fiducia nel futuro, ci invita a rinnovare i legami che ci uniscono come comunità, oltre le distanze geografiche e le difficoltà del tempo presente.

In tanti paesi del Sud America, la nostra comunità è esempio straordinario di impegno, solidarietà e amore per l’Italia.

Nei centri italiani, nelle associazioni, nelle scuole e nelle parrocchie, si continua a custodire e a tramandare una cultura che rappresenta uno dei ponti più autentici tra l’Europa e il continente latinoamericano.

A ciascuno di voi va il mio riconoscimento per la fedeltà ai valori dell’italianità e per il contributo quotidiano alla crescita civile e culturale delle società in cui vivete.

Questa Pasqua ci chiama a rinnovare l’impegno verso una società più giusta e inclusiva, dove nessuno si senta escluso o dimenticato.

Come Vostro rappresentante al Parlamento italiano, continuerò a lavorare perché le istituzioni italiane rendano sempre più concreto il sostegno ai nostri connazionali e rafforzino il legame con le nuove generazioni, protagoniste di un’Italia aperta, solidale e europea anche fuori dai confini nazionali.

A tutti voi, a nome mio e del Parlamento italiano, l’augurio di una Pasqua di pace, di incontro e di rinnovata speranza nel futuro.

*deputato Pd eletto all’estero