In occasione della Santa Pasqua, desidero rivolgere a tutti voi e alle vostre famiglie i miei più sinceri auguri.

La Pasqua rappresenta il cuore della nostra fede: è il tempo della rinascita, della speranza e della luce che vince le tenebre. È il momento in cui siamo chiamati a riscoprire i valori più autentici della nostra tradizione cristiana: la solidarietà, il sacrificio, il perdono e la fraternità.

In un tempo complesso come quello che stiamo vivendo, il messaggio pasquale assume un significato ancora più profondo. Ci invita a guardare al futuro con fiducia, a non perdere mai la speranza e a costruire, insieme, una società più giusta, più umana e più vicina ai bisogni delle persone.

Un pensiero particolare va agli italiani all’estero, che con il loro impegno quotidiano continuano a rappresentare con orgoglio il nostro Paese nel mondo, mantenendo vivi i valori, la cultura e le radici della nostra identità.

Che la Resurrezione di Cristo possa portare serenità nelle vostre case, forza nei momenti difficili e rinnovata fiducia nel domani. Buona e Santa Pasqua a tutti.

On. Massimo Romagnoli, responsabile Italiani nel Mondo per Alternativa Popolare