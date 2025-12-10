Con grande soddisfazione, l’Ambasciata d’Italia in Venezuela celebra il riconoscimento che l’UNESCO ha conferito alla Cucina Italiana per il suo straordinario valore culturale e sociale, che trascende il gusto per affermarsi come espressione viva di identità, tradizione e coesione comunitaria.

Come ha sottolineato l’Ambasciatore Giovanni Umberto De Vito, la Cucina Italiana “rappresenta un’espressione emblematica della nostra identità e del nostro stile di vita. In Italia conserviamo un immenso patrimonio gastronomico, con tradizioni secolari e una straordinaria varietà di saperi regionali; ma, allo stesso tempo, abbiamo una creatività e una capacità di innovazione speciali, che coniughiamo in un processo di costante evoluzione. Per questo motivo, la Cucina Italiana rappresenta un’esperienza unica a livello culturale e non solo un modello di alimentazione e nutrizione equilibrata”.

In Italia, cucinare è un rituale quotidiano che celebra l’incontro e la convivialità; è un potente fattore di coesione culturale che si nutre del legame con la terra, la biodiversità e le pratiche di sostenibilità profondamente radicate in ogni territorio.

L’UNESCO riconosce la Cucina Italiana come un fenomeno culturale integrale, al tempo stesso diversificato e unitario. Ogni preparazione racconta una storia di territorio, resilienza e sensibilità ambientale. Questo riconoscimento all’intera tradizione culinaria italiana, oltre alle espressioni già consacrate come la pizza napoletana o la dieta mediterranea, aumenterà il desiderio di vivere le emozioni e le esperienze uniche della Cucina Italiana, scoprendo i luoghi di origine dei piatti emblematici di fama internazionale.

L’Ambasciata d’Italia in Venezuela, celebrando questa conferma e assicurando il proprio impegno a continuare a promuovere il vasto patrimonio culturale italiano in tutte le sue dimensioni, desidera ringraziare la comunità italiana e italo-venezuelana per aver mantenuto viva sulle proprie tavole e nelle proprie tradizioni familiari l’essenza della Cucina Italiana come patrimonio culturale aperto al mondo.