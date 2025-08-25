Per festeggiare in grande stile, tutti i piccoli fan e le loro famiglie sono invitati a un evento speciale per celebrare insieme questo avvenimento incredibile: appuntamento il 4 settembre all’UCI Cinema di Bicocca.

Fiocco rosa alla porta e grandi novità in arrivo nel mondo di Peppa Pig, la maialina più famosa dei cartoni animati!

Da oggi, aprono ufficialmente in tutta Italia le prevendite di UNA SORELLINA PER PEPPA PIG, l’imperdibile film evento che racconta un momento davvero significativo per la famiglia di maiali più simpatica e iconica di sempre: la nascita della piccola Evie, la nuova arrivata che si unirà a Peppa e George nelle loro avventure, ed è pronta a farsi conoscere e amare anche da tutti i milioni di piccoli fan del cartone.

L’elenco delle sale è disponibile su ucicinemas.it.

Ma le sorprese sono appena iniziate! Il 4 settembre alle ore 15.30, Peppa dà appuntamento a tutte le famiglie all’UCI Cinemas Bicocca di Milano per vivere insieme una giornata indimenticabile.

In occasione dell’arrivo al cinema del film, è infatti in programma uno speciale pomeriggio aperto al pubblico, pensato per i bambini e i loro genitori.

All’interno del cinema sarà allestita un’area interamente dedicata ai più piccoli, dove i bambini potranno divertirsi con laboratori creativi, giocare a fare i genitori in uno spazio “cambio pannolini” e scoprire l’area giochi a cura di Hasbro.

Non mancherà l’occasione per scattare foto ricordo davanti al backdrop ufficiale del film e tutti i piccoli ospiti riceveranno una goodie bag esclusiva ricca di sorprese. Al termine delle attività, il pubblico potrà assistere alla proiezione in prima assoluta del film.

In ben 20 anni, Peppa ha raggiunto ogni angolo del pianeta, tanto che oggi le sue avventure vengono tradotte in più di 40 lingue e vengono trasmessi in 180 Paesi.

Approdata in Italia nel 2008, è oggi la serie più amata dai bambini dai 3 ai 5 anni e viene ancora trasmessa giornalmente con successo su Rai Yoyo, uno tra i canali televisivi preferiti dai più piccoli. Per un’esperienza ancora più emozionante tutte le famiglie potranno andare al cinema per assistere alla proiezione di UNA SORELLINA PER PEPPA PIG – distribuito in esclusiva da Nexo Studios in collaborazione con il media partner MYMovies.

L’imperdibile film sarà dedicato a Evie, la nuova sorellina di Peppa e George, e accompagnerà i piccoli spettatori in un viaggio tra emozione, tenerezza e divertimento: nuovi episodi, sei canzoni inedite, videoclip musicali e momenti da condividere in famiglia.

È il momento perfetto per ristrutturare casa, cambiare auto e… prepararsi ad accogliere una nuova arrivata! Il film, prodotto da Hasbro Italia, celebra al cinema l’inizio di una nuova e dolcissima era per la maialina più amata della TV: una grande novità da festeggiare al cinema tutti insieme!