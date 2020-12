VIDEO | Di Maio agli italiani all’estero: “Grazie per il vostro impegno in un anno così difficile”

“Distanti fisicamente, in molti casi impossibilitati a rientrare in Italia, siete stati ancor piu' provati dalla crisi. Ma avete saputo rispondere con responsabilita' ed energia eccezionali”

“Il 2020 e’ stato un anno molto difficile. La pandemia da Covid-19 ci ha colpiti con un tragico bilancio di vittime, impone ancora oggi misure di prevenzione molto limitanti, oltre ad averci lasciato un carico di gravi ripercussioni economiche e sociali che pero’ affrontiamo con impegno e in modo coeso. Gli italiani all’estero hanno affrontato questo difficile periodo con coraggio e forza. Distanti fisicamente, in molti casi impossibilitati a rientrare in Italia, siete stati ancor piu’ provati dalla crisi. Ma avete saputo rispondere con responsabilita’ ed energia eccezionali”. Queste le parole con cui inizia il videomessaggio di auguri che il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, ha preparato per tutti i connazionali italiani presenti all’estero.

Il Titolare della Farnesina continua esprimendo la propria gratitudine “a tutti, dal personale dello Stato in servizio all’estero, agli studenti, dagli imprenditori, ai volontari… Grazie! Grazie per aver resistito; grazie per aver tenuto alti nel mondo i nostri valori; grazie per aver mostrato un inesauribile dinamismo economico; grazie per le tante iniziative sociali, culturali e di solidarieta’ che avete continuato a realizzare pur in contesto complesso come quello attuale. A questo proposito, voglio ringraziare anche il Consiglio Generale degli italiani all’estero e i Comitati degli italiani all’estero per il loro contributo”.

Il ministro ha ricordato che “nella fase piu’ acuta della crisi sanitaria, numerosi connazionali all’estero hanno aiutato concretamente l’Italia, rafforzando quel legame che fa di tutti i cittadini italiani a qualsiasi latitudine una Comunita’ grande e unita, sempre pronta a sostenersi. Voglio ricordarlo oggi, perche’ dobbiamo affrontare il Nuovo Anno con questo spirito di apertura e di aiuto, nella consapevolezza che solo tutti insieme supereremo questa sfida. Il 2021 vedra’ l’Italia protagonista sulla scena internazionale, con la Presidenza G20 incentrata sui tre pilastri: ‘Persone, Pianeta e Prosperita”, e la Copresidenza Cop26. L’Italia avra’ la possibilita’ concreta di incidere sulle sfide globali e continueremo a promuovere una risposta multilaterale alla pandemia e l’accesso universale ai vaccini”.

La Farnesina, ha assicurato Di Maio, “continuera’ a sostenere gli italiani all’estero, con tutti i mezzi a disposizione: rafforzeremo le relazioni con i Paesi di accoglienza e soprattutto ci impegneremo a fornire assistenza e servizi sempre piu’ efficienti, anche grazie alla maggiore digitalizzazione. Per questo obiettivo possiamo contare sul lavoro continuo di oltre 200 Sedi diplomatiche e consolari. Voglio anche ricordare quanto siete importanti per rappresentare al meglio il ‘Vivere all’Italiana’: piu’ di 6 milioni di italiani residenti all’estero e quasi 80 milioni di oriundi italiani sono i migliori alfieri del nostro patrimonio culturale, economico, enogastronomico e di ingegno”.

Il ministro ha concluso confermando “il mio forte e personale impegno affinche’ gli italiani all’estero possano essere protagonisti della ripresa del Paese. Il Governo e’ impegnato ad attuare un’importante stagione di crescita economica, che ci auguriamo offrira’ nuove opportunita’ agli italiani in Italia e a quelli all’estero. In questa prospettiva, per dare vita alle riforme strutturali di cui l’Italia ha bisogno, guardiamo anche all’esperienza che tutti voi avete acquisito all’estero”.

Il videomessaggio del Ministro sara’ trasmesso oggi sul canale Rai Italia in apertura del quotidiano ‘L’Italia con voi’ ai seguenti orari locali: 17.35 New York; 14.35 Los Angeles; 19.35 S. Paolo/Buenos Aires; 18.55 Johannesburg; 14:40 Pechino; 17.40 Sydney.