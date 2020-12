COVID | Chi pensa agli anziani?

Qui si rischia davvero di creare un'emergenza sociale che potrebbe non essere meno grave di quella sanitaria. Non sarebbe il caso di rivedere qualcosa?

Riguardo a questo periodo dominato dal Covid, vi è una situazione paradossale. Si parla tanto dello stare in casa e del ridurre gli spostamenti, per evitare il diffondersi del contagio del Covid per “tutelare gli altri”. Nel contempo, vi sono coloro che dicono che si deve essere vicini alle persone più deboli. Ora, le due cose sono in contraddizione.

Basti pensare a chi (per vari motivi) vive da solo e (magari) ha la famiglia che abita lontano. Ci sono tante persone anziane che vivono così. Le persone in questa situazione rischiano di passare un Natale molto triste ma (soprattutto) rischiano di avere molti problemi di varia natura. Per esempio, se si ammalassero chi si prenderebbe cura di loro? In caso di lockdown, chi aiuterebbe queste persone a fare la spesa o a sbrigare altre faccende?

Purtroppo, ci sono già stati casi di persone che sono morte nelle loro case e in solitudine. Qui si rischia davvero di creare un’emergenza sociale che potrebbe non essere meno grave di quella sanitaria. Non sarebbe il caso di rivedere qualcosa?