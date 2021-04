COVID | Carriera (#ioapro): “Salvini voti l’emendamento FDI su abolizione coprifuoco”

Il ristoratore di Pesaro Umberto Carriera, promotore dell’iniziativa #ioapro, è intervenuto su Radio Cusano Campus e sulla riapertura ha detto: “Per noi oggi è un giorno importante perché tanti bar, ristoranti, palestre e centri estetici in tutta Italia hanno riaperto, a prescindere dalle attuali restrizioni in vigore. Io ho aperto sia dentro che fuori, anche perché dal centro in su le temperature non sono affatto primaverili. Al momento non abbiamo informazioni di controlli e di multe, speriamo che non ci sia accanimento, perché la misura è colma”.

Sull’incontro con Salvini. “Ho incontrato personalmente Salvini, ci siamo scambiati dei whatsapp e poi ci siamo visti a Roma. E’ stato un bel gesto da parte sua volermi incontrare per parlare dei nostri problemi. Mi ha promesso che la Lega si sarebbe astenuta dal votare il dl covid qualora le richieste non fossero state accettate e così è stato. Noi ci eravamo arrabbiati perché prima tentennava, adesso è tornato sulla retta via. Positivo anche che domani FDI porti un emendamento per l’abolizione del coprifuoco, anche lì sarà interessante vedere chi lo voterà, chi non lo voterà e chi si asterrà”.