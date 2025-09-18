In data 16 Settembre 2025 si è svolta l’elezione del nuovo Presidente e Vice Presidente della Camera di Industria e Commercio Italo Costaricense, segnando l’inizio di una nuova fase per l’istituzione che da anni promuove il dialogo economico e culturale tra Italia e Costa Rica.

La Presidenza di Giovanni Graziano, affiancato dal Vice Presidente Andrea Zanellato, ha rappresentato un periodo di 5 anni e mezzo all’insegna della crescita e della coesione.

Sotto la loro guida, la Camera ha ampliato la rete di imprese associate, promosso eventi e missioni imprenditoriali e rafforzato i legami con enti istituzionali e partner locali.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto da Graziano al Dott. Massimo Angelino, Segretario Generale, definito “il motore della Camera” per il suo ruolo centrale nella gestione operativa e nella continuità delle attività.

Alla cerimonia erano presenti importanti figure della comunità italiana: il Presidente del COMITES Giuseppe Cacace, la Vicepresidente Paola Ceccon, membri del Direttivo della Camera, e rappresentanti di aziende associate come Food Pack, Bluezone Legal, Delitalia, Liberty Express, Savino Del Bene, Pintuta Sur, Hotel Balmoral, Gualapack, HHP, Sansonetti Studio, Silcatur, tra le altre.

Cristina Guerrini: una visione strategica per il futuro

Eletta all’unanimità nuova Presidente, Cristina Guerrini ha alle spalle un’esperienza consolidata: avvocata, imprenditrice, già Segretaria Generale e Consigliera della Camera, nonché Direttrice Esecutiva dell’Eurocamera in Costa Rica.

La Presidente Guerrini ha sottolineato il valore di un’azione diplomatica strategica, mirata a trasformare le relazioni in opportunità concrete per le imprese associate.

Accanto a Guerrini, è stato eletto Salo Himmelstern, CEO di Gualapack, azienda associata alla Camera. La sua esperienza manageriale contribuirà a rafforzare la presenza industriale italiana nel Paese, promuovendo innovazione, qualità e apertura internazionale.

Tra le priorità strategiche della nuova leadership figurano:

• Sostegno concreto alle piccole e medie imprese

• Offerta di formazione pratica e aggiornamento professionale

• Promozione congiunta della cultura e del commercio tra Italia e Costa Rica

• Ampliamento della rete associativa per una rappresentanza più incisiva

• Collaborazione con le associazioni ed enti preposti in Costa Rica

Con la guida di Cristina Guerrini e Salo Himmelstern la Camera si prepara a un nuovo ciclo di modernizzazione, rafforzando il proprio ruolo come ponte tra due Paesi, due culture, due economie.