Quasi due settimane di festeggiamenti e non unicamente nella giornata del 19 settembre come a Napoli.

San Gennaro è più amato a New York che nel capoluogo campano, come dimostrano i festeggiamenti per il santo che tornano per la loro la 99esima edizione nella Grande Mela e che sono iniziati lo scorso 11 settembre e finiranno il 21 settembre.

Una tradizione iniziata nel 1926 che richiama ogni anno circa un milione di persone.

La festa unisce momenti religiosi a spettacoli musicali gratuiti con bancarelle di specialità gastronomiche italiane e si svolge principalmente a Little Italy, lungo Mulberry Street tra Canal e Houston Street.

Per molti connazionali residenti a NY, ma anche per molti americani che amano l’Italia, è un appuntamento assolutamente imperdibile.