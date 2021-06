Cos’è La Criptovaluta Cosmos?

Uno dei maggiori vantaggi dell'utilizzo di Cosmos è che non è necessario detenere monete fisiche. Scopri come funziona in questo articolo

Cosmos è un progetto blockchain che mira a facilitare la connessione e l’interazione tra blockchain con funzionalità diverse. Il team dietro di esso descrive Cosmos come un “Internet di blockchain”.

Cosmos afferma di offrire scalabilità, usabilità e interoperabilità, tutte caratteristiche necessarie per ottenere la più ampia adozione della tecnologia blockchain.

Cos’è Cosmos?

È un denaro digitale peer-to-peer che funziona come una tipica carta di credito. Ma invece di spendere i tuoi soldi per gli acquisti, puoi utilizzare i fondi delle tue transazioni per acquistare istantaneamente beni e servizi. Quando Cosmos sarà attivo entro la fine dell’anno, sostituirà la maggior parte delle principali carte di credito e di debito.

Il modo in cui funziona Cosmos è semplice. Effettui acquisti con le tue monete e le invii a un’altra persona che quindi detrae prontamente l’importo residuo dal proprio conto. I soldi che hai speso appariranno come un prelievo e potranno spenderli su qualsiasi articolo ritengano opportuno. Questa caratteristica rende Cosmos ideale per i liberi professionisti, gli appaltatori e chiunque desideri l’accesso istantaneo al proprio denaro reale.

Tuttavia, molti di questi stessi vantaggi presentano anche alcuni svantaggi. Ad esempio, non è molto sicuro da usare, dal momento che non sei sempre sicuro di dove stanno andando i tuoi soldi.

Ci sono criminali informatici là fuori che possono rubare le tue monete o hackerare il tuo account. C’è anche un’alta probabilità di essere truffati. Ma queste sono tutte cose che devi considerare.

Cosmos è Una Criptovaluta?

Non è tecnicamente una valuta perché non è supportata da nulla di tangibile. Tutto il suo valore risiede nella rete tecnologica che alimenta internet, che non è centralizzata. L’idea è che sostituirà tutte le valute esistenti e sarà accettata ovunque nel mondo.

Quali sono i vantaggi?

Uno dei maggiori vantaggi dell’utilizzo di Cosmos è che non è necessario detenere monete fisiche. Puoi acquistare e vendere qualsiasi vecchia moneta digitale e non devi mai preoccuparti delle fluttuazioni del mercato. Internet e la tecnologia mobile lo hanno reso estremamente conveniente. Inoltre, non devi mai sbarazzarti delle monete che hai.

Cos’è Cosmos Nel Protocollo di Autotrading Decentralizzato?

A differenza di altri protocolli come Peerless, Stellar Lumine e Bitshares, Cosmos funziona su un nuovo sistema di database distribuito che consente a chiunque di partecipare.

Chiunque può “estrarre” monete nel sistema, il che significa che se mettono insieme un gruppo di cinquanta monete, possono creare collettivamente venti blocchi di mille monete ciascuno.

In questo momento, Cosmos viene utilizzato da trader professionisti, banchieri d’investimento, avvocati, sviluppatori di computer e altri professionisti che richiedono sicurezza reale. Queste persone possono controllare la loro ricchezza con una flessibilità quasi illimitata, dal momento che possono acquistare e vendere monete in completa privacy.

La parte migliore di Cosmos è che nessuna singola persona controlla l’intero sistema. I singoli trader o gruppi possono “mettere insieme” fondi e controllare la distribuzione di Cosmos.

Come Funziona Cosmos?

Con un nome molto simile a un moderno algoritmo di crittografia, Cosmos Crypto sta rapidamente diventando una forza da non sottovalutare.

Gli sviluppatori dietro il progetto hanno già creato un software open source compatibile su più blockchain. Il concetto alla base di questa tecnologia è fornire agli investitori e ai trader la possibilità di fare trading utilizzando denaro reale senza la necessità di intermediari complessi come i broker.

A differenza delle normali criptovalute che richiedono broker per funzionare, Cosmos offre agli investitori tutto ciò di cui hanno bisogno per fare trading sul mercato da soli. Ciò include applicazioni di trading, indicatori di mercato e persino un ambiente di sviluppo software personalizzato. Tutto questo viene fatto attraverso l’uso di una piattaforma di trading online compatibile con dozzine di blockchain diverse.

Non è del tutto raro che un investitore o un trader non sia a conoscenza del fatto che sta effettivamente scambiando una coppia di valute rispetto all’altra. Tuttavia, attraverso Cosmos chiunque può identificare rapidamente e facilmente l’asset sottostante negoziato in modo da poter diversificare i propri investimenti.

La ragione di ciò è dovuta all’uso di un sistema unico di blockchip, ciascuno assegnato a un account. Nel caso di questa particolare implementazione, a ciascun investitore verrebbe assegnato un chip in base al suo saldo che corrisponde al suo saldo specifico nell’attività corrispondente.