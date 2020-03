CORONAVIRUS | Virginia Raggi: “Roma città spettrale, ma andrà tutto bene” [VIDEO]

Virginia Raggi, intervenuta in collegamento dal Campidoglio nella trasmissione “Stasera Italia – Speciale” in onda su Rete 4, ha parlato di una “città spettrale”, con riferimento a una Roma deserta in piena emergenza coronavirus.

“Sicuramente Roma si presenta come una citta’ spettrale, come tante altre in Italia”, ha detto il sindaco di Roma, per poi proseguire: “Devo ringraziare i romani che stanno rispettando le indicazioni del governo. I luoghi della movida non accolgono piu’ i ragazzi e hanno capito quanto il rispetto delle indicazioni sia importante”.

“I social – ha aggiunto – ci aiutano a rimanere vicino, dobbiamo custodire la volonta’ di rivederci per quando potremo uscire e riabbracciarci. Andra’ tutto bene”.