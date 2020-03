CORONAVIRUS | USA, 137 casi. Decima vittima nello stato di Washington

49 dei quali registrati in cittadini rimpatriati dall'estero. Gli altri 88, secondo la Cnn, sono stati riscontrati in 13 diversi stati americani

In totale i casi di Coronavirus negli Stati Uniti sono 137. Lo ha reso noto il Centro di controllo delle malattie di Atlanta, 49 dei quali registrati in cittadini rimpatriati dall’estero. Gli altri 88, secondo la Cnn, sono stati riscontrati in 13 diversi stati americani, oltre un terzo dei quali nello stato di Washington.

Intanto si registra la decima vittima a causa del coronavirus negli Stati Uniti, anche questa volta nello stato di Washington, dove si sono registrati anche tutti gli altri casi normali. Lo ha reso noto il dipartimento di Sanità dello stato, secondo cui finora si sono registrati 39 contagi.