CORONAVIRUS | Salvini: “Viviamo in una democrazia sospesa, è un regime informativo” [VIDEO]

Matteo Salvini interviene in diretta su Facebook per puntare il dito contro il governo: “Viviamo in una democrazia sospesa, viviamo in un regime informativo”, afferma il leader della Lega, che aggiunge: “Scendere in piazza non si puo’, ma c’e’ voglia di farsi sentire”.

“La reclusione forzata alla lunga rischia di essere insostenibile, crea danni irrecuperabili per gli anni a venire. Se non si fa ripartire il tessuto produttivo siamo finiti”.

E ancora: “E’ una follia la sanatoria di 600mila migranti clandestini in Italia per farli lavorare nei campi. Noi ci opporremo”. E sulle mascherine che sono introvabili ormai: “Dateci le mascherine! Non si trovano sotto gli alberi: le Regioni fanno il possibile pero’ da parte dello Stato almeno la fornitura a tutti delle mascherine sarebbe doveroso: se riapriamo ne servono 50 milioni al giorno”.

“Le imprese tedesche e francesi stanno facendo concorrenza sleale alle imprese italiane. Macron ha parlato di tornare all’indipendenza agricola, industriale e tecnologica francese. I francesi all’estero il loro interesse nazionale lo fanno e Francia e Germania si spartiscono il mercato europeo”.