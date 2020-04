CORONAVIRUS | Turismo, la titolare di un B&B: “Tutta la categoria è abbandonata a se stessa”

Valentina Salerno, titolare di un bed and breakfast, è intervenuta su Radio Cusano Campus e sugli aiuti del governo al settore turistico ha detto: “La normativa è comunale, ad esempio a Roma ci sono diverse tipologie di appartamento ad uso turistico. Alcune di queste categorie, soprattutto quelle non imprenditoriali, che comunque pagano le tasse, vengono completamente cancellate anche dal decreto del governo. Chi ha la denominazione di non imprenditoriale può avere sino a 3 appartamenti utilizzati ad uso turistico, ma molte persone utilizzano questa entrata come unica risorsa lavorativa e sono completamente dei fantasmi, non vengono minimamente prese in considerazione”.

“Di fatto la categoria in generale è abbandonata a se stessa, considerando che è la maggiormente colpita dall’emergenza. Io sono organizzata imprenditorialmente, ma a parte la cassa integrazione per i dipendenti non abbiamo altro. Io come titolare dell’attività non ho accesso al bonus. Gli introiti non ci sono, ma dobbiamo continuare a pagare gli affitti. Ci sono delle deroghe, si può chiedere la riduzione, però molti proprietari non ne vogliono sentire. Il governo avrebbe dovuto addormentare tutto il sistema, congelando tutto: chi non riceve non paga a sua volta. Ci sono molti sciacalli, molte grandi imprese che stanno convincendo i piccoli proprietari a svendere. Bisogna resistere e non cedere ai grandi gruppi che vogliono fagocitare il mercato”.