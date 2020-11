CORONAVIRUS | Sale ancora in Italia il rapporto tra positivi e test effettuati (18%)

Diminuiscono i tamponi – come avviene ogni lunedì – e si registrano minori nuovi casi di Covid-19. Secondo i dati del bollettino del ministero della Salute, nelle ultime 24 ore sono 27.354 i nuovi contagi (-6.625) con 152.663 tamponi eseguiti (oltre 40mila in meno). I decessi sono 504. In Lombardia e Piemonte si registrano oltre 4mila contagi, in Piemonte 3.476.

Gli attualmente contagiati salgono a 717.784 (+5.294), con 32.536 pazienti ricoverati con sintomi (+489) e 3.492 in terapia intensiva (+70).

Restano in isolamento domiciliare 681.756 mentre sono 21.554 le persone dimesse o guarite in 24 ore.

Sale ancora in Italia il rapporto tra positivi al Covid e test effettuati, sfiorando il 18% (precisamente il 17,92% e cresciuto di pochi decimi di punto percentuale).

Nel Lazio 69.270 casi positivi attuali, in totale 15.731 guariti e 1.680 morti

Ad oggi nel Lazio sono 69.270 gli attuali casi positivi al Covid-19, di questi 65.893 sono in isolamento domiciliare. Mentre 3.377 persone sono ricoverate, di cui 278 in terapia intensiva. Infine, 1.680 persone sono decedute e 15.731 guarite. In totale sono stati esaminati 86.681 casi.