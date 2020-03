Lo dichiara in una nota il ministero degli Esteri britannico, in riferimento al fatto che Roma abbia dichiarato "zona protetta" l'intero Paese

Il Regno Unito chiede a chi arriva dall’Italia di mettersi in quarantena per due settimane per contenere l’epidemia di Coronavirus.

“La sicurezza dei cittadini britannici e’ sempre la nostra principale priorita’. Il consiglio e’ che chiunque arrivi dall’Italia, in seguito alle decisioni del governo italiano, si metta in auto-quarantena per 14 giorni”, dichiara in una nota il ministero degli Esteri britannico, in riferimento al fatto che Roma abbia dichiarato “zona protetta” l’intero Paese.