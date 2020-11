CORONAVIRUS | Quasi 38mila nuovi casi e 636 morti nelle ultime 24 ore

Il numero dei dimessi/guariti e' 15.645, in netto aumento rispetto ai 9.090 di ieri, per un totale dall'inizio dell'epidemia di 387.758

Sono 37.978 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore, per un totale di 1.066.401 casi dall’inizio dell’epidemia. I decessi registrati sono 636, in crescita di rispetto ai 623 di ieri, per un totale di 43.589 vittime. I tamponi effettuati sono 234.672, in aumento rispetto ai 225.640 di ieri. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute sulla diffusione del Covid-19 in Italia.

Il numero dei dimessi/guariti e’ 15.645, in netto aumento rispetto ai 9.090 di ieri, per un totale dall’inizio dell’epidemia di 387.758. Sono poi 3.170 le persone in terapia intensiva (piu’ 89 rispetto a ieri), mentre sono 29.873 i ricoverati con sintomi.

Gli attualmente positivi ammontano a 635.054. Per quanto concerne la distribuzione territoriale, le Regioni dove e’ stato registrato il maggior numero di nuovi casi sono la Lombardia (9.291), il Piemonte (4.787), la Campania (4.065), il Veneto (3.564), il Lazio (2.686) e l’Emilia Romagna (2.402).