CORONAVIRUS | Portogallo, stop al traffico aereo con l’Italia. Ronaldo resta a Madeira

Le autorita’ del Portogallo hanno annunciato la sospensione del traffico aereo con l’Italia a partire dalle 23.59 del 10 marzo, per un periodo di 14 giorni. Lo rende noto il sito Viaggiare Sicuri della Farnesina.

Dunque anche oggi Cristiano Ronaldo non si e’ allenato a Torino. Il fuoriclasse portoghese “rimane a Madeira – precisa il club bianconero – in attesa di sviluppi legati all’emergenza sanitaria attualmente in corso”.

CR7 era andato a Madeira lunedi’, all’indomani della vittoriosa partita della Juventus sull’Inter, prima dello stop del campionato. Nel frattempo la Juventus “prosegue il proprio percorso di allenamenti”.